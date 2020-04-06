В Запорожье решили ограничить проезд в общественном транспорте

В то время ранее мэр Запорожья Буряк заявил, что городской транспорт в городе продолжит свою работу вопреки карантину и принятым ограничениям Кабинетом Министров. как Запорожье ограничивает проезд в общественном транспорте с 8 апреля.

Об этом на своей странице социальной сети Facebook написал мэр Запорожья Владимир Буряк, передают Українськi Новини.

"Уважаемые запорожцы! У меня для вас очень важная новость! С 8 апреля проезд в общественном транспорте будет разрешено исключительно по пропускам", - написал он.

Он отметил, что такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основе решения областной комиссии, которая признала Запорожье территорией карантинной зоны.

Такое решение означает, что работники всех предприятий, которым разрешено работать по постановлению Кабмина (больницы, аптеки, магазины, банки и др.) смогут и в дальнейшем передвигаться по городу при наличии специальной справки, которую руководители предприятий должны распечатать, заверить печатью и выдать своим работникам под свою ответственность.

Все остальные люди должны находиться дома и выходить только при крайней необходимости в магазины и аптеки, которые находятся вблизи их домов.

Кроме того, городская власть обустраивает блокпосты в городе на случай, если решением областного штаба передвижение между городами будет полностью закрыто.

Как сообщали Українські Новини, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес отказывался закрывать метро, однако закрыл подземку.

А тем временем, в Киеве могут запретить движение частных авто.