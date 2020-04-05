Вопреки карантину в Запорожье продолжит ездить общественный транспорт

Городской транспорт в Запорожье продолжит свою работу вопреки карантину и принятым ограничениям Кабинетом Министров.

Об этом сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

Он отметил, что Минздрав рекомендует остановить курсирование общественного транспорта, кроме трамваев и троллейбусов.

"В то же время я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу. Поэтому, посоветовавшись с юристами, я принял следующее решение - завтра весь общественный транспорт выходит на маршруты! Руководствуюсь постановлением Кабинета Министров от 2 апреля 2020 №255", - написал Буряк.

При этом Буряк отметил, что в запорожских автобусах, троллейбусах и трамваях можно находиться только в маске или респираторе.

А тем временем, в Киеве могут запретить движение частных авто.

Как сообщали Українські Новини, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес отказывался закрывать метро, однако закрыл подземку.