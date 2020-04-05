подписаться на рассылку
27.1 27.65
29.2 29.86
˟
05 апреля 2020, воскресенье, 17:34 28
Общество 2020-04-05T17:34:53+03:00
Українські Новини
Вопреки карантину в Запорожье продолжит ездить общественный транспорт

Вопреки карантину в Запорожье продолжит ездить общественный транспорт

Ольга Фандорина
Запорожье, Транспорт, Общественный транспорт, карантин в Украине

Городской транспорт в Запорожье продолжит свою работу вопреки карантину и принятым ограничениям Кабинетом Министров.

Об этом сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

Он отметил, что Минздрав рекомендует остановить курсирование общественного транспорта, кроме трамваев и троллейбусов.

"В то же время я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу. Поэтому, посоветовавшись с юристами, я принял следующее решение - завтра весь общественный транспорт выходит на маршруты! Руководствуюсь постановлением Кабинета Министров от 2 апреля 2020 №255", - написал Буряк.

При этом Буряк отметил, что в запорожских автобусах, троллейбусах и трамваях можно находиться только в маске или респираторе.

А тем временем, в Киеве могут запретить движение частных авто.

Как сообщали Українські Новини, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес отказывался закрывать метро, однако закрыл подземку.

Больше новостей о: Запорожье Транспорт Общественный транспорт карантин в Украине

В Киеве могут запретить движение частных авто, – Кличко
В Киеве за сутки 31 новый случай коронавируса, 1 летальный. Данные по районам
Новости
Новые правила карантина: можно ли выходить на улицу с детьми 18:19
Вопреки карантину в Запорожье продолжит ездить общественный транспорт 17:34
Ужесточение карантина: как смогут выходить на улицу пожилые люди 16:44
Правила уплаты аренды изменили в законе об экономических и соцгарантиях для борьбы с COVID-19 16:16
ГосЧС предупредило киевлян о загрязненном воздухе из-за отсутствия ветра 15:42
больше новостей
Украинцев ждет новый курс доллара. Аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина 06:00
Команда Рябошапки уничтожила документы по переаттестации прокуроров, - СМИ 08:48 Документ
Карантин ужесточают. Можно ли ходить по улице втроем 23:50
Что такое "Плаквенил" и почему он исчез из украинских аптек 06:45
В мире диагностированных случаев коронавируса уже 1,2 миллиона. Данные на 5 апреля 08:18 Инфографика
больше новостей
Команда Рябошапки уничтожила документы по переаттестации прокуроров, - СМИ 08:48 Документ
В Чернобыльской зоне вспыхнул крупный пожар. Для тушения задействовали авиацию 19:04
Расписание уроков для 8 классов: где и когда смотреть 08:00 Инфографика
Брат Ермака за деньги вредил крупнейшему украинскому стивидору Тис и украинской дочке мирового контейнерного гиганта MAERSK, - СМИ 19:55
Карантин учебе не помеха. Расписание онлайн-уроков для учеников 10 класса 06:45 Инфографика
больше новостей
В Украине уже 1251 случай коронавируса. Погибли 32 человека
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok