У младенца депутата Скороход подтвердили коронавирус. Состояние депутата ухудшилось

Младенец депутата Верховной Рады Анны Скороход (внефракционная), у которой ранее подтвердили коронавирус, также заболел COVID-19. В то же время в Украине коронавирусом заразились более 100 детей.

Об этом Скороход рассказала на своем Telegram-канале.

"11 день карантина - чувствую себя хорошо. 12 повторный тест положительный, хотя чувствую себя нормально, но положительный не только у меня, но и у Малыша...у него самочувствие плохое, едим по скорой в инфекционное отделение", - написала она.

Также Скороход расскзала, что после того, как ей на несколько дней стало лучше, на 15 день симптомы опять вернулись, температура 38, ломота в теле, головная боль, слабость. Она предполагает, что могла заразиться повторно.

"Итог: С субботнего вечера нахожусь с ребенком в инфекционной больнице, так что, к сожалению, все в зоне риска от младенцев до стариков. Самое страшное, когда болеют дети. Берегите себя, а их еще больше!", - пишет депутат.

По ее словам, на 15 день от первых симптомов снова стало хуже, как в начале болезни.

Также Скороход уточнила, что находится в государственной больнице.

Скриншот сообщения Скороход Анны

Как сообщали Українські Новини, ранее Скороход рассказала о симптомах коронавируса по дням и какие принимает лекарства.

Анна Скороход в феврале впервые стала мамой.