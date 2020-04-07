Зеленский изменил состав СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) министра финансов Сергея Марченко вместо экс-министра финансов Игоря Уманского, которого 30 марта Верховная Рада освободила от выполнения обязанностей.

Об этом говорится в указе Президента №133, передают Українськi Новини.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Марченко Сергея Михайловича - министра финансов Украины", - говорится в нем.

Также указом главы государства из состава СНБО выведен Уманский.

Кроме того, Зеленский утвердил в персональном составе совета Руслана Хомчака как главнокомандующего Вооруженных сил.

Как сообщали Українськi Новини, 24 марта Зеленский утвердил в составе СНБО генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Тем временем, Уманский считает главной причиной его увольнения желание уволить глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.