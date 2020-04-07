Керівництво СБУ відкрило свої декларації, - НАЗК

В той час, як СБУ оприлюднила дані про зарплату Баканова, Національне агентство по запобіганню корупції (НАЗК) заявляє, що керівництво Служби безпеки України відкрило свої декларації.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби агентства, передають Українські Новини.

"Відповідно до вимог законодавства, в 2020 році посадові особи СБУ, які призначаються і звільняються з посад актами Президента, які не становлять державної таємниці, подають свої декларації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - йдеться в ньому.

Зазначено, що заходи з фінансового контролю декларацій осіб, які займають посади, перебування на яких пов'язано з державною таємницею, повинні здійснюватися згідно з порядком, який визначає НАПК (ст. 52-1 закону "Про запобігання корупції").

19 липня 2019 року НАПК затвердив порядок здійснення заходів фінансового контролю в СБУ щодо окремих категорій осіб.

"Всупереч Закону в 2016 році СБУ затвердила акт, що встановлює щодо керівництва СБУ відмінні від інших працівників служби правила подачі декларацій. Це дозволило зазначеним особам уникати фінансового контролю з боку НАПК", - додано в повідомленні.

Голова НАПК Олександр Новіков вніс голові СБУ Івану Баканову відповідне розпорядження про усунення порушення закону "Про запобігання корупції" та скасування зазначеного незаконного акта.

На виконання розпорядження СБУ скасувала цей акт.

Як повідомляли Українські Новини, глава СБУ Баканов раніше відзвітував в Раді про роботу спецслужб.

Раніше Зеленський вніс у Раду новий закон про вдосконалення СБУ.