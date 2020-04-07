Вслед за Черновцами, Днипро закрывает город для автомобилей из других областей

Пока в Днепропетровской области по состоянию на утро 7 апреля было 15 случаев заболевания коронавирусом, Днипровский городской совет решил ограничить въезд в город автомобилей из других областей с 8 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Горсовета, передают Українські Новини.

Соответствующее решение было принято специальной комиссией по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера 7 апреля.

Так, запрет будет действовать на въезд в Днипро транзитного транспорта и транспорта, который прибывает из других регионов Украины.

Исключением является въезд транспортных средств, которые причастны к жизнеобеспечению населения города, например, доставка продовольственных товаров.

Отмечается, что ограничения будут действовать до конца общегосударственного карантина, введенного Кабинетом Министров по всей стране.

Подчеркивается, что контролировать въезд автомобилей будет патрульная полиция, Национальная гвардия и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Они будут проверять все транспортные средства, измерять температуру тела у тех, кто въезжает в город, а людей с повышенной температурой госпитализировать.

Как сообщали Українські Новини, 21 марта мэр Черновцов Алексей Каспрук распорядился перекрыть дороги на въезд и выезд из города из-за угрозы распространения коронавируса.

Спасатели установили в Днепропетровской области 65 палаток для обсервации 130 граждан на выезде из региона вблизи села Могилев.