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27 марта 2020, пятница, 05:20 100 Инфографика
Финансы 2020-03-27T05:20:02+02:00
Українські Новини
Как получить пенсию за умершего супруга: в ПФУ объяснили порядок назначения выплат

Как получить пенсию за умершего супруга: в ПФУ объяснили порядок назначения выплат

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, ПФУ, Повышение пенсий, индексация пенсий, пенсии в Украине
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсия. Фото: dengi.ua

В то время, как с 1 мая 2020 года в Украине пройдет индексация пенсий, которую уже дважды в этом году переносили, в стране предусмотрены несколько видов выплат пенсионерам. В частности, речь идет о пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности, пенсии по выслуге лет (в некоторых случаях, предусмотренных законом) а также пенсии по потере кормильца. Однако оформление последней может вызывать больше вопросов, ведь по закону не все имеют право на ее получение.

В частности, в газету "Пенсионный курьер"обратиласт женщина с соответствующим вопросом.

"В июле 2019-го мне исполнилось 60 лет. Стаж 17 лет. Имею ли я право на пенсию в связи с потерей кормильца за умершего мужа, который с 2018 года получал пенсию по возрасту?" - спросила читательница издания.

Издание сослалось на статью 36 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (далее - закон) пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении, при наличии у кормильца на день смерти страхового стажа, который был бы необходим ему для назначения пенсии по III группе инвалидности (от одного до 15 лет в зависимости от возраста, в котором наступила смерть).

В случае смерти лица, выполнившего функцию донора анатомических материалов человека, пенсионера а потому лиц, указанных в части второй статьи 32 настоящего закона, а также в случае смерти (гибели) лица вследствие ранения, увечья, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в массовых акциях гражданского протеста в Украине с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 за евроинтеграцию и против режима Януковича (Революции Достоинства) - независимо от продолжительности страхового стажа.

"Статьей 26 Закона установлено пенсионный возраст в зависимости от продолжительности страхового стажа. В частности, женщины, родившиеся в период с 1 апреля по 30 сентября 1959, имеют право на пенсию по возрасту по достижении возраста 58 лет", - сообщает издание.

Таким образом, в случае достижения пенсионного возраста по 31 декабря 2017 лицо приобретает право на пенсию по возрасту при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Из этого следует, что наличие 17 лет страхового стажа дает обратившейся женщине право на пенсию в связи с потерей кормильца.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде Украины отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров.

Также в Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен.

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