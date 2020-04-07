В Южной Корее верующие из-за карантина проводят богослужение на парковке в собственных автомобилях

В то время, как Северная Корея заявила об отсутствии коронавируса в стране, в Южной Корее из-за высокой смертности от инфекции от COVID-19 верующие начали проводить масштабные богослужения под открытым небом при одном условии: чтобы не нарушить карантин, они остаются в своих автомобилях, а проповедь рассказывают через громкоговоритель. Об этом говорится в новостях "Спецкор" на 2+2.

Отмечается, что службу проводят под открытым небом на парковке, которая расположена перед церковью. Пастор церкви читает проповедь через громкоговоритель.

Количество парковочных мест ограничено, потому для членов церкви и всех желающих доступна онлайн-трансляция в интернете.

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