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07 апреля 2020, вторник, 13:05 23
Мир 2020-04-07T13:07:01+03:00
Українські Новини
В Южной Корее верующие из-за карантина проводят богослужение на парковке в собственных автомобилях

В Южной Корее верующие из-за карантина проводят богослужение на парковке в собственных автомобилях

Елизавета Кесельман
Южная Корея, Карантин, Собрания, Карантин в Южной Корее
Молитва. Фото: pixabay
Молитва. Фото: pixabay

В то время, как Северная Корея заявила об отсутствии коронавируса в стране, в Южной Корее из-за высокой смертности от инфекции от COVID-19 верующие начали проводить масштабные богослужения под открытым небом при одном условии: чтобы не нарушить карантин, они остаются в своих автомобилях, а проповедь рассказывают через громкоговоритель. Об этом говорится в новостях "Спецкор" на 2+2.

Отмечается, что службу проводят под открытым небом на парковке, которая расположена перед церковью. Пастор церкви читает проповедь через громкоговоритель.

Количество парковочных мест ограничено, потому для членов церкви и всех желающих доступна онлайн-трансляция в интернете.

Карантинные мероприятия во время религиозных служб власти ужесточили после вспышки болезни в одной из сект. Ее сторонники не сообщили врачам о первых инфицированных и вирус распространился по всей общине  

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ заявила, что миру не хватает 6 миллионов медсестер.

Кроме того, с сегодняшнего дня Чехия снимает карантинные граничения. 

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