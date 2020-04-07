МИД требует от России отменить призыв на военную службу в Крыму

Министерство иностранных дел требует от России отменить призыв на военную службу в Крыму, в от время, как в Украине на время карантина отменили военный призыв.

Об этом говорится в сообщении на странице МИДа в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Отмечается, что с территории Крыма этой весной Россией планируется направить для прохождения "военной службы" почти 3,3 тыс. человек, большинство с который будет проходить ее за пределами Крыма, в частности, в Южном военном округе, воинские части и командование которого задействованы в осуществлении вооруженной агрессии против Украины на Донбассе.

Сообщается, что таким образом Россия грубо нарушает международное гуманитарное право, которое запрещает государству-оккупанту заставлять лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах.

Как сообщали Українські Новини, 18 марта МИД направил России ноту протеста из-за визита Президента РФ Владимира Путина в аннексированный Россией Крым.

Также Президент Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.