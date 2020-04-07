МЗС вимагає від Росії скасувати призов на військову службу у Криму

Міністерство закордонних справ вимагає від Росії скасувати призов на військову службу у Криму, у той час, як в Україні на час карантину скасували військовий призов.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці МЗС у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Наголошується, що з території Криму цієї весни Росією планується направити для проходження "військової служби" майже 3,3 тис. осіб, більшість із який буде проходити за її межами Криму, зокрема, в Південному військовому окрузі, військові частини і командування якого задіяні у здійсненні збройної агресії проти України на Донбасі.

Повідомляється, що таким чином Росія грубо порушує міжнародне гуманітарне право, яке забороняє державі-окупантові примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити її або допоміжних збройних силах.

Як повідомляли Українські Новини, 18 березня МЗС направив Росії ноту протесту з-за візиту Президента РФ Володимира Путіна в аннексированный Росією Крим.

Також Президент Володимир Зеленський встановив 26 лютого Вдень опору окупації Криму.