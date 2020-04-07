В Украине могут развернуть временные госпитали для размещения больных коронавирусом

В Украине с каждым днем растет количество зараженных коронавирусом людей. Министерство здравоохранения намерено урегулировать размещение больных коронавирусом во временных госпиталях.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Сейчас проходит согласование приказ Минздрава о рекомендациях относительно развертывания временных госпиталей для размещения больных с коронавирусной болезнью. Наши предложения - разворачивать эти госпитали для тех, у кого будет легкое течение болезни, но не будет возможности изолироваться на дому", - сказал он.

Также Ляшко сообщил, что при всех учреждениях здравоохранения, которые определены как больницы "первой волны", уже развернуты палатки для санитарной сортировки пациентов с подозрением на коронавирусную болезнь, однако работают они еще не везде.

"Есть больницы, в которых еще нет случаев коронавирусной болезни, поэтому они не задействуют эти палаточные городки", - объяснил замминистра.

Как сообщали Українськi Новини, 691 больной коронавирусной инфекцией, из которых 34 ребенка, по состоянию на 09:00 вторника госпитализированы, остальные получают амбулаторное лечение.

Также в мире короличество зараженных коронавирусом превысило 1,3 миллиона.