подписаться на рассылку
26.8 27.4
28.8 29.6
˟
07 апреля 2020, вторник, 10:44 566
Экономика 2020-04-07T10:44:34+03:00
Українські Новини
Рубль начал падать. Курс российской нацвалюты на 7 апреля

Рубль начал падать. Курс российской нацвалюты на 7 апреля

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубли. Фото: Rufabula.com
Рубли. Фото: Rufabula.com

В то время, как доллар и евро рухнули почти на 40 копеек, во вторник, 7 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 6 апреля, снизился на 3 копейки до 3,08 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи повысился на 8 копеек и составляет 3,69 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 7 апреля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,08 3,69
Максимальный 3,40 5,00
Минимальный 2,44 3,40

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 апреля на 33,43 коп. до 27,3244 UAH/USD, курс покупки – понизился на 37,84 коп. до 26,7463 UAH/USD.

Также аналитик прогнозирует, что курс гривны на межбанке может опуститься к отметке 27,25 UAH/USD, но, скорее всего, этой ситуацией воспользуются покупатели, что приведет к новому росту доллара. Также аналитик добавил, что укрепление гривны носит краткосрочный характер.

Ранее сообщалось о том, что НБУ повысил справочное значение официального курса гривны на 10,26 коп. до 27,2583 UAH/USD.

Больше новостей о: курс рубля курс рубля к гривне курс рубля в Киеве курс рубля в Украине

Рубль резко подскочил в начале недели. Курс россий...
Рубль подскочил. Курс российской нацвалюты в конце...
Рубль продолжает стремительно падать. Курс российс...
Рубль после роста начал резко падать. Курс российс...
В Украине уже почти полторы тысячи зараженных коронавирусом. Погибли 45 человек
По всему миру коронавирусом заболели более 1,3 млн человек. Данные на 7 апреля
Новости
ДТП возле Кабмина. Фото: t.me/kyivpatrol/
В Киеве возле Кабмина пьяный водитель протаранил три автомобиля 10:53
Из-за коронавируса выборы президента в Польше могут провести по почте 10:52
Коронавирус. Фото: pixabay.com
В Украине коронавирусом заразились более 100 детей, 34 из них — госпитализированы 10:50
В Киеве от коронавируса умер пациент Александровской больницы 10:47
Рубль начал падать. Курс российской нацвалюты на 7 апреля 10:44
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Гривна продолжает стремительно расти. Официальный курс валют на понедельник 05:10
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют 05:05
Перепады температуры местами составят 25 градуса: прогноз погоды на начало недели 21:22 Карта
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина, - СМИ 09:33
Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ 17:25
Комиссионная экспертиза признала, что Стерненко совершил убийство, – Портнов 16:31
В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски, - СМИ 03:47
больше новостей
Гривна продолжает расти в цене. Официальный курс валют на вторник
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok