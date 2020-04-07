Рубль начал падать. Курс российской нацвалюты на 7 апреля

В то время, как доллар и евро рухнули почти на 40 копеек, во вторник, 7 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 6 апреля, снизился на 3 копейки до 3,08 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи повысился на 8 копеек и составляет 3,69 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 7 апреля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,08 3,69 Максимальный 3,40 5,00 Минимальный 2,44 3,40

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 апреля на 33,43 коп. до 27,3244 UAH/USD, курс покупки – понизился на 37,84 коп. до 26,7463 UAH/USD.

Также аналитик прогнозирует, что курс гривны на межбанке может опуститься к отметке 27,25 UAH/USD, но, скорее всего, этой ситуацией воспользуются покупатели, что приведет к новому росту доллара. Также аналитик добавил, что укрепление гривны носит краткосрочный характер.

Ранее сообщалось о том, что НБУ повысил справочное значение официального курса гривны на 10,26 коп. до 27,2583 UAH/USD.