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07 квітня 2020, вівторок, 10:44 20
Економіка 2020-04-07T12:15:02+03:00
Українські Новини
Рубль почав падати. Курс російської нацвалюти на 7 квітня

Рубль почав падати. Курс російської нацвалюти на 7 квітня

Анна Рудык
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Рублі. Фото: Rufabula.com
Рублі. Фото: Rufabula.com

В той час, як долар і євро впали майже на 40 копійок, у вівторок, 7 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 6 квітня, знизився на 3 копійки до 3,08 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу підвищився на 8 копійок і становить 3,69 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 7 квітня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,08 3,69
Максимальний 3,40 5,00
Мінімальний 2,44 3,40

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 квітня на 33,43 коп. до 27,3244 UAH/USD, курс купівлі знизився на 37,84 коп. до 26,7463 UAH/USD.

Також аналітик прогнозує, що курс гривні на міжбанку може опуститися до позначки 27,25 UAH/USD, але, швидше за все, цією ситуацією скористаються покупці, що призведе до нового зростання долара. Також аналітик додав, що зміцнення гривні носить короткостроковий характер.

Раніше повідомлялося про те, що НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні на 10,26 коп. до 27,2583 UAH/USD.

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