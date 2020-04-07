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07 квітня 2020, вівторок, 10:20 15
Економіка 2020-04-07T11:45:03+03:00
Українські Новини
Долар і євро впали майже на 40 копійок. Курс валют на 7 квітня

Долар і євро впали майже на 40 копійок. Курс валют на 7 квітня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс долара
Курс долара

Поки гривня продовжує дорожчати, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 квітня на 33,43 коп. до 27,3244 UAH/USD, курс купівлі знизився на 37,84 коп. до 26,7463 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 43,88 коп. до 28,6016 UAH/EUR, курс продажу знизився на 39,70 коп. до 29,5163 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,7463 27,3244 28,6016 29,5163 3,08 3,69
Максимальний 27,0000 27,7500 29,0000 29,9900 3,40 5,00
Мінімальний 26,5000 27,0400 27,4000 29,2000 2,44 3,40

Як повідомляли Українські Новини, аналітик прогнозує, що курс гривні на міжбанку може опуститися до позначки 27,25 UAH/USD, але, швидше за все, цією ситуацією скористаються покупці, що призведе до нового зростання долара. Також аналітик додав, що зміцнення гривні носить короткостроковий характер.

Раніше повідомлялося про те, що НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні на 10,26 коп. до 27,2583 UAH/USD.

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