Посольство Финляндии опровергло информацию о чартерах в Украину для сезонных работников

Посольство Финляндии не подтвердило информацию об организации чартеров в Украину для сезонных работников.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице посольства Финляндии в Украине, передают Українські Новини.

"Недавно в финских, а также и в украинских СМИ появилась информация о том, что Финляндия планирует организовывать чартерные рейсы, чтобы украинские сезонные работники могли приехать в Финляндию. Однако, эта информация не является подтвержденной финскими компетентными органами", - говорится в заявлении.

"Посольство внимательно следит за общей ситуацией и сразу проинформирует украинских заявителей, как только изменится ситуация, связанная с возможностью совершения путешествий в Финляндию", - отметили в дипломатическом ведомстве.

Как сообщали Українські Новини, с начала карантина украинцы начали массово искать новую работу.

Тем временем, популярностью и спросом начала пользоваться удаленная работа в разных сферах, позволяющая иметь доход в кризисный период, а Рада приняла закон о дистанционной работе.