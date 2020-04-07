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07 апреля 2020, вторник, 09:29 71
Силовые структуры 2020-04-07T09:31:01+03:00
Українські Новини
В Чернобыльской зоне четвертый день тушат лесной пожар. Масштабы пожара показали на видео

В Чернобыльской зоне четвертый день тушат лесной пожар. Масштабы пожара показали на видео

Валерия Драгомирова
Пожар, Зона отчуждения, ГосЧС, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона

По состоянию на 07:00 7 апреля в Зоне отчуждения продолжают тушить лесной пожар, который начался еще 4 апреля. Об этом говорится в сообщении ГосЧС.

"На территории Котовского лесничества Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения наблюдается пожар травяного настила и лесной подстилки между пгт Полесское и с. Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около 4 га. Ситуация полностью контролируется", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 120 чел. и 29 ед. техники, в том числе ГосЧС 54 чел. л/с и 10 ед. техники, из них один вертолет Ми-8, которым 6 апреля совершено 19 сбросов - 38 т. воды, всего с начала работ авиацией ГосЧС осуществлено 61 сброс - 174 т. воды. В настоящее время вертолетами ГосЧС проводится воздушная разведка.


Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,013 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР / ч).

В Чернобыльском биосферном заповеднике показали сколько сгорело леса.



Как сообщали Українські Новини, полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне. 

Также правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.

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