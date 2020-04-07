Герус рассчитывает, что Рада назначит министра энергетики на этой неделе

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус рассчитывает на назначение министра энергетики и защиты окружающей среды на заседании парламента 9-10 апреля.

Об этом он сказал в ходе ток-шоу "Свобода слова на телеканале ICTV", передают Українськi Новини.

"У нас планируется заседание Верховной Рады в четверг-пятницу, я надеюсь, что будет вынесена кандидатура и парламент сможет утвердить кандидатуру министра энергетики и экологии. Идут переговоры, идет отбор кандидатов, есть несколько кандидатов, посмотрим ближе к четвергу-пятнице", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Герус заявлял, что кандидат в министры энергетики Буславец помогла внедрить формулу "Роттердам +".

Также в расследовании издания "Наші гроші" сообщалось, что кандидат на должность министра энергетики "продвигала" в Кабмине скидку на газ для Ахметова.

Тем временем Верховная Рада намерена провести внеочередное пленарное заседание для рассмотрения изменений в государственный бюджет на 2020 год 9 или 10 апреля.