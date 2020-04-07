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07 апреля 2020, вторник, 11:13 630
Верховная Рада и партии 2020-04-07T13:00:04+03:00
Українські Новини
Герус рассчитывает, что Рада назначит министра энергетики на этой неделе

Герус рассчитывает, что Рада назначит министра энергетики на этой неделе

Анна Рудык
Кабмин, Верховная Рада, Министерство энергетики, Андрей Герус
Андрей Герус. Фото: Facebook/Andriy Gerus
Андрей Герус. Фото: Facebook/Andriy Gerus

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус рассчитывает на назначение министра энергетики и защиты окружающей среды на заседании парламента 9-10 апреля.

Об этом он сказал в ходе ток-шоу "Свобода слова на телеканале ICTV", передают Українськi Новини.

"У нас планируется заседание Верховной Рады в четверг-пятницу, я надеюсь, что будет вынесена кандидатура и парламент сможет утвердить кандидатуру министра энергетики и экологии. Идут переговоры, идет отбор кандидатов, есть несколько кандидатов, посмотрим ближе к четвергу-пятнице", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Герус заявлял, что кандидат в министры энергетики Буславец помогла внедрить формулу "Роттердам +".

Также в расследовании издания "Наші гроші" сообщалось, что  кандидат на должность министра энергетики "продвигала" в Кабмине скидку на газ для Ахметова.

Тем временем Верховная Рада намерена провести внеочередное пленарное заседание для рассмотрения изменений в государственный бюджет на 2020 год 9 или 10 апреля.

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