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07 квітня 2020, вівторок, 05:10 21
Фінанси 2020-04-07T09:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня продовжує рости в ціні. Офіційний курс валют на вівторок

Гривня продовжує рости в ціні. Офіційний курс валют на вівторок

Елена Новикова
Курс НБУ, курс доллара, курс євро, курс гривні, курс гривні до долара
Гроші
Гроші

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 квітня, на 13,65 коп. до 27,2365 UAH/USD, у той час, як 6 квітня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився на 11,84 коп. до 27,6576 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 квітня, на 22,32 коп. до 27,3730 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,4682
1 долар США 27,2365
1 швейцарський франк 27,8321
10 ієн 2,4993
10 російських рублів 3,5636
1 євро 29,3827

Як повідомляли Українські Новини, аналітик прогнозує, що курс гривні на міжбанку може опуститися до позначки 27,25 UAH/USD, але, швидше за все, цією ситуацією скористаються покупці, що призведе до нового зростання долара. Також аналітик додав, що зміцнення гривні носить короткостроковий характер.

Раніше повідомлялося про те, що НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні на 10,26 коп. до 27,2583 UAH/USD.

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