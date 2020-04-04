Доллар начал падать после рекордного роста. Как менялся курс за неделю

Курс доллара с начала марта повысился на 3 гривны из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Однако в первых числах апреля курс начал постепенно падать. Українські Новини показывают динамику курса гривны к доллару за неделю. Официальный курс гривны к доллару UAH\/USD: 30 марта 31 марта 1 апреля 2 апреля 3-5 апреля 6 апреля 28,1830 28,0615 27,6289 27,7538 27,5962 27,3730 Официальный курс гривны к иностранным валютам на 6 апреля: Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс 036 AUD 1 австралийский доллар 16,4142 944 AZN 1 азербайджанский манат 16,1626 975 BGN 1 болгарский лев 15,1165 933 BYN 1 белорусский рубль 10,6052 410 KRW 100 вона 2,2239 344 HKD 1 гонконгский доллар 3,5303 208 DKK 1 датская крона 3,9576 840 USD 1 доллар США 27,3730 978 EUR 1 Евро 29,5601 818 EGP 1 египетский фунт 1,7380 392 JPY 10 иена 2,5243 985 PLN 1 злотый 6,4666 356 INR 10 индийская рупия 3,6020 124 CAD 1 канадский доллар 19,3183 191 HRK 1 куна 3,8754 484 MXN 1 мексиканский песо 1,1083 498 MDL 1 молдавский лей 1,4854 376 ILS 1 новый израильский шекель 7,5244 554 NZD 1 новозеландский доллар 16,0392 578 NOK 1 норвежская крона 2,6240 710 ZAR 1 ренд 1,4554 643 RUB 10 российский рубль 3,5697 946 RON 1 румынский лей 6,1189 360 IDR 1000 рупия 1,6646 682 SAR 1 саудовский риял 7,2731 702 SGD 1 сингапурский доллар 19,0607 960 XDR 1 СПЗ 37,1977 398 KZT 100 тенге 6,1687 949 TRY 1 турецкая лира 4,0833 348 HUF 100 форинт 8,0868 826 GBP 1 фунт стерлингов 33,6264 203 CZK 1 чешская крона 1,0724 752 SEK 1 шведская крона 2,6951 756 CHF 1 швейцарский франк 28,016 156 CNY 1 юань женьминьби 3,8601 II группа классификатора НБУ (валюта с ограниченной конвертируемостью): Код Количество единиц Название валюты Официальный курс на 01.04.2020 012 DZD 10 алжирский динар 2,2133 764 THB 10 бат 8,425 986 BRL 1 бразильский реал 5,3225 051 AMD 100 армянский драм 5,4768 936 GHS 1 ганских седи 4,7884 784 AED 1 дирхам ОАЭ 7,522 704 VND 1000 донг 1,169 368 IQD 100 иракский динар 2,3218 364 IRR 10 000 иранский риал 6,5783 981 GEL 1 лари 8,4124 422 LBP 100 ливанский фунт 1,8328 434 LYD 1 ливийский динар 19,552 458 MYR 1 малайзийский ринггит 6,4104 504 MAD 1 марокканский дирхам 2,7231 901 TWD 10 новый тайванский доллар 9,1329 941 RSD 10 сербский динар 2,5744 417 KGS 10 сом 3,3612 972 TJS 1 сомони 2,7087 050 BDT 10 така 3,2524 788 TND 1 тунисский динар 9,5874 934 TMT 1 туркменский новый манат 7,894 860 UZS 1 000 узбекский сум 2,8918 608 PHP 10 филиппинское песо 5,4486 Напомним, по словам специалистов, отсутствие сотрудничества Украины с МВФ приведет к существенному росту дефицита бюджета нашей страны и окажет негативное влияние на курс гривни.