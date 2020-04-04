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04 апреля 2020, суббота, 08:00 351
Экономика 2020-04-04T08:00:01+03:00
Українські Новини
Доллар начал падать после рекордного роста. Как менялся курс за неделю

Доллар начал падать после рекордного роста. Как менялся курс за неделю

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Доллар, курс доллара
Доллар
Доллар

Курс доллара с начала марта повысился на 3 гривны из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Однако в первых числах апреля курс начал постепенно падать. Українські Новини показывают динамику курса гривны к доллару за неделю. 


Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

30 марта 31 марта 1 апреля 2 апреля 3-5 апреля 6 апреля
28,1830 28,0615 27,6289 27,7538 27,5962 27,3730

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 6 апреля:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс
036 AUD 1 австралийский доллар 16,4142
944 AZN 1 азербайджанский манат 16,1626
975 BGN 1 болгарский лев 15,1165
933 BYN 1 белорусский рубль 10,6052
410 KRW 100 вона 2,2239
344 HKD 1 гонконгский доллар 3,5303
208 DKK 1 датская крона 3,9576
840 USD 1 доллар США 27,3730
978 EUR 1 Евро 29,5601
818 EGP 1 египетский фунт 1,7380
392 JPY 10 иена 2,5243
985 PLN 1 злотый 6,4666
356 INR 10 индийская рупия 3,6020
124 CAD 1 канадский доллар 19,3183
191 HRK 1 куна 3,8754
484 MXN 1 мексиканский песо 1,1083
498 MDL 1 молдавский лей 1,4854
376 ILS 1 новый израильский шекель 7,5244
554 NZD 1 новозеландский доллар 16,0392
578 NOK 1 норвежская крона 2,6240
710 ZAR 1 ренд 1,4554
643 RUB 10 российский рубль 3,5697
946 RON 1 румынский лей 6,1189
360 IDR 1000 рупия 1,6646
682 SAR 1 саудовский риял 7,2731
702 SGD 1 сингапурский доллар 19,0607
960 XDR 1 СПЗ 37,1977
398 KZT 100 тенге 6,1687
949 TRY 1 турецкая лира 4,0833
348 HUF 100 форинт 8,0868
826 GBP 1 фунт стерлингов 33,6264
203 CZK 1 чешская крона 1,0724
752 SEK 1 шведская крона 2,6951
756 CHF 1 швейцарский франк 28,016
156 CNY 1 юань женьминьби 3,8601

II группа классификатора НБУ (валюта с ограниченной конвертируемостью):

Код Количество единиц Название валюты Официальный курс на 01.04.2020
012 DZD 10 алжирский динар 2,2133
764 THB 10 бат 8,425
986 BRL 1 бразильский реал 5,3225
051 AMD 100 армянский драм 5,4768
936 GHS 1 ганских седи 4,7884
784 AED 1 дирхам ОАЭ 7,522
704 VND 1000 донг 1,169
368 IQD 100 иракский динар 2,3218
364 IRR 10 000 иранский риал 6,5783
981 GEL 1 лари 8,4124
422 LBP 100 ливанский фунт 1,8328
434 LYD 1 ливийский динар 19,552
458 MYR 1 малайзийский ринггит 6,4104
504 MAD 1 марокканский дирхам 2,7231
901 TWD 10 новый тайванский доллар 9,1329
941 RSD 10 сербский динар 2,5744
417 KGS 10 сом 3,3612
972 TJS 1 сомони 2,7087
050 BDT 10 така 3,2524
788 TND 1 тунисский динар 9,5874
934 TMT 1 туркменский новый манат 7,894
860 UZS 1 000 узбекский сум 2,8918
608 PHP 10 филиппинское песо 5,4486


Напомним, по словам специалистов, отсутствие сотрудничества Украины с МВФ приведет к существенному росту дефицита бюджета нашей страны и окажет негативное влияние на курс гривни. 

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