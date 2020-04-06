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06 квітня 2020, понеділок, 22:18 15
Верховна Рада і партії 2020-04-06T23:45:01+03:00
Українські Новини
Позачергове засідання Ради відбудеться 9 або 10 квітня, - Разумков

Позачергове засідання Ради відбудеться 9 або 10 квітня, - Разумков

Надежда Комендантова
Рада, Дмитро Разумков, позачергови засідання, Дербюджет-2020
Верховна Рада в масках.
Верховна Рада в масках.

Верховна Рада має намір провести позачергове пленарне засідання для розгляду змін у державний бюджет на 2020 рік 9 або 10 квітня.

Про це голова парламенту Дмитро Разумков повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Я думаю, що на цьому тижні буде також позачергове засідання. Я думаю, що це буде відбуватися ближче до кінця тижня. Можливо четвер, можливо п'ятниця", - сказав він.

За словами Разумкова, дата проведення позачергового засідання буде залежати від швидкості розгляду пропозицій депутатів до проекту держбюджету на 2020 рік.

Інших подробиць порядку денного майбутнього засідання він не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, за словами голови партії "Слуга народу", першого заступника голови фракції в Раді Олександра Корнієнка, Рада має намір провести позачергове засідання для розгляду змін до держбюджету-2020 8 або 9 квітня на якому також планується розглянути законопроект про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам в другому читанні, до якого на даний момент депутати внести близько 13 тис. поправок.

Голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія прогнозував проведення позачергового засідання парламенту для розгляду змін до держбюджету-2020 8 або 9 квітня.

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