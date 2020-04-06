Не пил, не курил, занимался спортом: в Александровской больнице от коронавируса умер молодой мужчина

Сегодня, 6 апреля, в Александровской больнице в Киеве умер 36-летней житель Днипра, у которго диагностировали коронавирус COVID-19 после того, как в киевской больнице №9 подтвердили первую в столице смерть от коронавируса.

Об этом сообщил Константин Голубцов в социальной сети Facebook.

В комментариях знакомые пишут, что мужчина занимался спортом и не жаловался на здоровье, о хронических заболеваниях также никто не знал.

Также знакомые говорят, что еще 1 марта он играл в волейбол, а после этого несколько недель боролся с болезнью.

"Первого марта играли в волейбол, а сегодня Максим (не пил, не курил, занимался спортом) ушел в мир иной. Последние несколько недель боролся с коронавирусом в Александровской больнице. Земля пухом. Макс, добрый и светлый наш Человек", - написал Голубцов.

Тем временем, в Минздраве напомнили алгоритм действий и номера телефонов, куда стоит обращаться с симптомами коронавируса.

Алгоритм действий при Covid-19

Номера телефонов для обращений для консультаций

Как сообщали Українські Новини, в мире коронавирусом заразилось более 1,2 млн человек.

Тем временем, от коронавируса в Украине за стуки умерли 6 человек.