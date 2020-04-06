В Киеве от коронавируса умер 72-летний сотрудник "Укроборонпрома"

В то время, как в Киеве зафиксировали 267 инфицированных коронавирусом людей, в одной из столичных больниц от коронавируса умер работник небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром". Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Сообщается, что мужчина находился в одной из киевских больниц в тяжелом состоянии. Ему было было 72 года, а работал он токарем на предприятии почти всю жизнь - с 1975 года.

Также уточняется, что по состоянию на 6 апреля 2020 других случаев на предприятиях Концерна не обнаружено.

"Это - первый и пока единственный случай заболевания и смерти от коронавирусной инфекции в государственных оборонных предприятиях из состава "Укроборонпром"", - говорится в собщении.

Как сообщали Українські Новини, в Украине количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 68 до 1 319, количество умерших от заболевания - на 6 человек до 38 по сравнению с предыдущими сутками (по состоянию на 6 апреля 9:00).

Также в Киеве коронавирусом заболели еще два медика. Всего 267 инфицированных.