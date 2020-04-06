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06 апреля 2020, понедельник, 18:37 15
Президент 2020-04-06T18:49:38+03:00
Українські Новини
В Украине инициировали программу поддержки для малого и среднего бизнеса

В Украине инициировали программу поддержки для малого и среднего бизнеса

Елена Новикова
Предприниматели, Офис президента, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Поддержка бизнеса, Кредитные каникулы
Владимир Зеленский. Скриншот видеообращения
Владимир Зеленский. Скриншот видеообращения

Офис Президента анонсировал, что в ближайшие дни будут представлены программы поддержки предпринимателей на время и после пандемии коронавируса, кторым в мире заразилось более 1,2 млн человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента по итогам совещания Владимира Зеленского с представителями правительства и банковского сектора, передают Українськi Новини.

"Помочь сохранить малый и средний бизнес во время и после эпидемии коронавируса - одна из ключевых задач власти. Об этом шла речь на совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, на котором присутствовали представители правительства и банковского сектора...Участники совещания уже в ближайшие дни представят действенные программы для поддержки украинского предпринимательства", - сказано в нем.

В ходе совещания было обсуждено создание инструментов для кредитования новых предпринимателей и поддержки имеющихся благодаря кредитным каникулам и компенсации процентов по кредитам так, чтобы не увеличить количество просроченных займов.

"Нужно создать новые и переосмыслить имеющиеся программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в различных сферах. Сохранить бизнес сейчас - это как позволить стране дышать и жить в будущем", - сказал Зеленский.

По его словам, новые инструменты должны показать предпринимателям, что работать в тени невыгодно.

Как сообщали Українськi Новини, 6 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 68 до 1 319, количество умерших от заболевания - на 6 человек до 38 по сравнению с предыдущими сутками.

Ранее сообщалось о том, что карантин в Украине могут продлить после 24 апреля.

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