В Украине инициировали программу поддержки для малого и среднего бизнеса

Офис Президента анонсировал, что в ближайшие дни будут представлены программы поддержки предпринимателей на время и после пандемии коронавируса, кторым в мире заразилось более 1,2 млн человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента по итогам совещания Владимира Зеленского с представителями правительства и банковского сектора, передают Українськi Новини.

"Помочь сохранить малый и средний бизнес во время и после эпидемии коронавируса - одна из ключевых задач власти. Об этом шла речь на совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, на котором присутствовали представители правительства и банковского сектора...Участники совещания уже в ближайшие дни представят действенные программы для поддержки украинского предпринимательства", - сказано в нем.

В ходе совещания было обсуждено создание инструментов для кредитования новых предпринимателей и поддержки имеющихся благодаря кредитным каникулам и компенсации процентов по кредитам так, чтобы не увеличить количество просроченных займов.

"Нужно создать новые и переосмыслить имеющиеся программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в различных сферах. Сохранить бизнес сейчас - это как позволить стране дышать и жить в будущем", - сказал Зеленский.

По его словам, новые инструменты должны показать предпринимателям, что работать в тени невыгодно.

Как сообщали Українськi Новини, 6 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 68 до 1 319, количество умерших от заболевания - на 6 человек до 38 по сравнению с предыдущими сутками.

Ранее сообщалось о том, что карантин в Украине могут продлить после 24 апреля.