Продовольственной безопасности Украины ничто не угрожает, - председатель агрокомитета Рады

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай Сольский ("Слуга народа") заявляет, что продовольственной безопасности ничто не угрожает, а оснований для запрета экспорта зерновых нет в то время, как министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства.

Об этом говорится в сообщении на официальном канале "Слуги народа" в Telegram, передают Українськi Новини.

Сольский подчеркнул, что Украина производит 28,3 млн тонн пшеницы и потребляет около 8 млн тонн.

По состоянию на 1 апреля, было экспортировано 17,7 млн тонн пшеницы, поэтому до конца июня в запасе есть около 2,5 млн тонн пшеницы для экспорта согласно установленному меморандуму.

При этом на внутреннем рынке доступно 8,5 млн тонн кукурузы при необходимости до конца текущего маркетингового года в 1,8 млн тонн и необходимости в переходящих остатках в 1 млн тонн.

Как результат, по словам Сольского, 5,7 млн ​​тонн доступно для экспорта в течение апреля-июня 2020 года.

Также для экспорта ячменя в апреле-июне доступно 0,7 млн ​​тонн.

Как сообщали Українськi Новини, Украинская зерновая ассоциация не ожидает дефицита зерна на внутреннем рынке.

30 марта Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства согласовало с участниками зернового рынка предельный объем экспорта пшеницы в размере 20,2 млн тонн в 2019/2020 маркетинговом году (июль 2019 - июнь 2020).

Тем временем, в ООН заявили, что эпидемия коронавируса грозит масштабным голодом.