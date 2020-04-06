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06 квітня 2020, понеділок, 17:52 7
Економіка 2020-04-06T18:30:02+03:00
Українські Новини
Продовольчій безпеці України ніщо не загрожує, - голова агрокомітету Ради

Продовольчій безпеці України ніщо не загрожує, - голова агрокомітету Ради

Ярина Вацяк
Карантин, економічний прогноз, економіка України, експорт зерна, продовольча криза
Поле Фото: Укрлендфармінг
Поле Фото: Укрлендфармінг

Голова комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Микола Сольський ("Слуга народу") заявляє, що продовольчої безпеки ніщо не загрожує, а підстав для заборони експорту зернових немає в той час, як міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у людей може банально не вистачатиме коштів, щоб підтримати себе, сім'ю – купити їжу і ліки.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному каналі "Слуги народу" Telegram, передають Українські Новини.

Сольський підкреслив, що Україна виробляє 28,3 млн тонн пшениці і споживає близько 8 млн тонн.

За станом на 1 квітня, було експортовано 17,7 млн тонн пшениці, тому до кінця червня в запасі є близько 2,5 млн тонн пшениці для експорту згідно з установленим меморандуму.

При цьому на внутрішньому ринку доступно 8,5 млн тонн кукурудзи при необхідності до кінця поточного маркетингового року в 1,8 млн тонн і необхідності в перехідних залишках в 1 млн тонн.

Як результат, за словами Сольського, 5,7 млн тонн доступно для експорту протягом квітня-червня 2020 року.

Також для експорту ячменю в квітні-червні доступно 0,7 млн тонн.

Як повідомляли Українські Новини, Українська зернова асоціація не очікує дефіциту зерна на внутрішньому ринку.

30 березня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства погодило з учасниками зернового ринку граничний обсяг експорту пшениці в розмірі 20,2 млн тонн в 2019/2020 маркетинговому році (липень 2019 - червень 2020).

Тим часом, в ООН заявили, що епідемія коронавіруса загрожує масштабним голодом.

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