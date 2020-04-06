Нардеп Гончаренко подал иск об обжаловании установленных Кабмином ограничений на период карантина

Окружной административный суд Киева получил иск об обжаловании установленного Кабинетом Министров ограничения на перемещение на улице граждан с 6 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Согласно нему, истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабмина №211 от 11 марта "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" в части, касающейся запрета с 6 по 24 апреля перемещаться группой более чем из 2 человек, посещать парки, скверы, зоны отдыха и спортивные площадки.

В частности, находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Иск подал в Окружной административный суд Киева нардеп из фракции "Европейская солидарность" Алексеей Гончаренко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня подал иск в Окружной административный суд Киева на решение Кабмина о введении ограничительных мер в своем постановлении № 211 (о борьбе с коронавирусом)", - написал Гончаренко.

Нардеп считает, что это решение идет вразрез Конституции Украины и Кабмин не уполномочен принимать подобные постановления. Ограничивать передвижение, права и свободы граждан можно только в случае введения военного или чрезвычайного положения.

Гончаренко добавил, что правительство своим постановлением нарушает ряд прав и свобод граждан закрепленных в Конституции Украины.

Пост нардепа. Скриншот: Facebook/Олексій Гончаренко

Как сообщали Українськi Новини, ранее полиция составила административные протоколы за несоблюдение правил карантина на 2 участников акции протеста против противоэпидемических запретов.

Также согласно распоряжению Кабмина за нарушение правил карантина предусмотрен штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн.