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06 апреля 2020, понедельник, 17:56 99
Судебная власть 2020-04-06T18:45:02+03:00
Українські Новини
Нардеп Гончаренко подал иск об обжаловании установленных Кабмином ограничений на период карантина

Нардеп Гончаренко подал иск об обжаловании установленных Кабмином ограничений на период карантина

Елена Новикова
Кабмин, Суд, Коронавирус, Алексей Гончаренко, закон о коронавирусе, Постановление Кабмина
Суд. Фото: pixabay
Суд. Фото: pixabay

Окружной административный суд Киева получил иск об обжаловании установленного Кабинетом Министров ограничения на перемещение на улице граждан с 6 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Согласно нему, истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабмина №211 от 11 марта "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" в части, касающейся запрета с 6 по 24 апреля перемещаться группой более чем из 2 человек, посещать парки, скверы, зоны отдыха и спортивные площадки.

В частности, находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Иск подал в Окружной административный суд Киева нардеп из фракции "Европейская солидарность" Алексеей Гончаренко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня подал иск в Окружной административный суд Киева на решение Кабмина о введении ограничительных мер в своем постановлении № 211 (о борьбе с коронавирусом)", - написал Гончаренко.

Нардеп считает, что это решение идет вразрез Конституции Украины и Кабмин не уполномочен принимать подобные постановления. Ограничивать передвижение, права и свободы граждан можно только в случае введения военного или чрезвычайного положения.

Гончаренко добавил, что правительство своим постановлением нарушает ряд прав и свобод граждан закрепленных в Конституции Украины.

Пост нардепа. Скриншот: Facebook/Олексій ГончаренкоПост нардепа. Скриншот: Facebook/Олексій Гончаренко

Как сообщали Українськi Новини, ранее полиция составила административные протоколы за несоблюдение правил карантина на 2 участников акции протеста против противоэпидемических запретов.

Также согласно распоряжению Кабмина за нарушение правил карантина предусмотрен штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн.

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