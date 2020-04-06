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  • Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ
06 апреля 2020, понедельник, 17:25 3969
Политика 2020-04-06T17:25:01+03:00
Українські Новини
Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ

Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ

Надежда Комендантова
Леонид Кучма, ТКГ, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Консультативный совет
ТКГ. Фото: hronika.info
ТКГ. Фото: hronika.info

Президент Владимир Зеленский в ответ на электронную петицию с просьбой поручить руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку и представителю Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия) Леониду Кучме отозвать свои подписи под протоколом о создании консультативного совета с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", в который войдут и жители оккупированного Донбасса, и переселенцы, заявил, что не уполномочен на это, поскольку подписанный документ является декларативным и не имеет правовых последствий в отличии от международного договора.

Об этом говорится в его ответе на петицию, передают Українськi Новини.

"По результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 был подписан рабочий документ - Протокол, который носит декларативный характер и не предусматривает правовых последствий (обязательств сторон), в том числе никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО. Протокол не является международным договором, поэтому законодательством не регламинтировано, чтобы Президент уполномочивал на подписание/решение об отзыве подписей под рабочим документом заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020", - сказано в нем.

Зеленский акцентировал на том, что подписание этого протокола является частью работы по реализации "минских договоренностей", достигнутых бывшим Президентом Петром Порошенко и Президентом России Владимиром Путиным.

"В частности, в пунктах 9, 11 и 12 Комплекса мер по выполнению Минских договренностей предполагается проведение консультаций и согласование в рамках ТКГ ряда вопросов (восстановление Украиной контроля за госграницей, местные выборы, конституционная реформа) с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В Протоколе ТКГ от 11 марта 2020 было зафиксировано намерение создания механизма практической организации таких консультаций", - сказано в ответе.

По его словам, консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в рамках политической подгруппы ТКГ для обсуждения упомянутых выше вопросов с участием граждан Украины - как вынужденных переселенцев, так и украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях.

"Приглашенные из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут быть привлечены к дискуссиям на площадке ТКГ и в ее рабочих подгруппах, в том числе к любым консультативным механизмам, исключительно в случае достижения согласия в трехстороннем формате - между Украиной, Россией и ОБСЕ", - говорится в ответе.

Зеленский также напомнил, что вопрос создания консультативного совета еще подлежит предметномй обработке с международными партнерами Украины - участниками "Нормандского формата" (Германией и Францией).

Как сообщали Українськi Новини, ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что окончательное решение относительно создания консультативного совета в ТКГ будет принято после консультаций с Германией, Францией, Верховной Радой и обществом.

Тем временем, выход Украины из "минских соглашений" повлияет на санкции против России.

Больше новостей о: Леонид Кучма ТКГ Владимир Зеленский Андрей Ермак Консультативный совет

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