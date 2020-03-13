Ермак заявил, что в совет войдут и переселенцы, и жители Донбасса

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что речь о признании ОРДЛО не идет. В консультативный совет войдут и жители оккупированного Донбасса, и переселенцы.

"В соответствии с "минскими договоренностями", которые мы получили в наследство, мы взяли на себя обязательства согласовать несколько вопросов, в первую очередь конституционную реформу в части децентрализации и вопрос местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в рамках ТКГ. В течение всех лет единственными представителями, которые присутствовали в ТКГ в статусе наблюдателей, были представители так называемых ОРДЛО. Украинские граждане, которые вынуждено проживают на подконтрольной власти территории, были совсем лишены права иметь голос и высказывать свою позицию по этим вопросам. Поэтому на последней встрече в Минске участники ТКГ заявили о необходимости создания консультативного совета, который создается в политической подгруппе, как консультативного органа, который может рассматривать вопросы, согласованные в "минских договоренностях", и давать свои предложения, которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы", - сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на брифинге, передают Українськi Новини.

Он заверил, что речь не идет о легитимизации самопровозглашенных республик.

"Хочу подчеркнуть, что никаких шагов, которые бы сегодня создавали правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО, их признания, не существует. Ни о каких таких переговорах речь не идет. Мы говорим о создании платформы, на которой граждане Украины, которые проживают как на контролируемой территории, так и на неподконтрольной, могут общаться по вопросам, согласованным в пакете "минских договоренностей... Что такое признание? Это юридический факт, действие. Как вы знаете, сегодня даже Россия не признала так называемые ОРДЛО. Поэтому ни про какое признание речь не идет", - сказал он.

Ермак отметил, что пока решение о создании такого совета не принято официально.

"Решение еще не принято, но участники ТКГ зафиксировали необходимость и возможность принятия такого решения... Если такое решение будет принято, то оно будет принято на следующей встрече ТКГ в Минске", - сказал он.

Механизм отбора представителей в консультативный совет, по его словам, пока не разработан окончательно.

"Механизм, как будут избираться представители от территорий Украины, которые сегодня оккупированы, и от территорий Украины, еще дорабатывается. но я могу вам сказать, что если этот орган будет создан, то, безусловно, со стороны Украины это будут настоящие профессионалы, патриотически настроенные люди, которые являются авторитетами в Украине, в мире. Сегодня мы консультируемся, думаем относительно кандидатур этих лиц", - сказал он.

На уточняющий вопрос о механизме отбора представителей оккупированных территорий Ермак ответил, что "будем смотреть".

Как сообщали Українськi Новини, Ермак заявляет, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) договорилась о том, что в ближайшие месяцы Украина вернет всех своих граждан, удерживаемых на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось о том, что ТГК по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о возобновлении поиска пропавших без вести.

Также Владимир Зеленский назначил Геннадия Кузнецова вместо Валерии Лутковской представителем Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы.