Документ о создании консультативного совета в ТКГ может быть подписан 25 марта, - Ермак

Документ, который позволит создать консультативный совет в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия), в который войдут жители оккупированного Донбасса и переселенцы, может быть подписан на следующей встрече ТКГ в Минске, 25 марта.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", передают Українські Новини.

"Есть планы и есть желание, чтобы этот консультативный совет был создан, но для этого еще должны быть подписаны соответствующие документы... Если это случится, это может произойти 25 числа, если произойдет следующая встреча в Минске", - сказал он.

Он отметил, что пока что это является только декларацией.

В то же время, Ермак заявил, что Украина не намерена вести переговоры с боевиками.

"В течение 6 лет единственными представителями территорий, которые не являются участниками 3-ТКГ, но являются присутствующими, были люди из так называемых ЛНР, ДНР, с которыми мы, как власть, говорить не собирались и не собираемся, потому что они не признаны даже Россией", - сказал он.

Ермак не считает так называемые "Луганскую и Донецкую народные республики" представителями неподконтрольных территорий.

"Мы считаем, что единственные, с кем мы можем и будем говорить, - это люди, которые не связаны с военным конфликтом, которые не убивали наших военных, но которые проживают на неподконтрольных территориях. Да, с этими людьми мы готовы говорить", - подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Член команды Президента Владимира Зеленского отметил, что протокол о создании консультативного совета в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) является документом, не имеющим юридической силы и не обязательным к исполнению, однако чиновник указал, что "есть желание к его исполнению".

Ермак также заявил, что, согласно "минским соглашениям", Украина обязана согласовать ряд законов с представителями неподконтрольных территорий.

Как сообщали Українськi Новини, Ермак заявляет, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) договорилась о том, что в ближайшие месяцы Украина вернет всех своих граждан, удерживаемых на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Также он заявил, что Ермак заявил, что в консультативный совет войдут и жители оккупированного Донбасса, и переселенцы.