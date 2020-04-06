Зеленський не буде зобов'язувати Кучму і Єрмака відкликати підписи під рішенням про консультативну раду в ТКГ

Президент Володимир Зеленський у відповідь на електронну петицію з вимогою доручити керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку і представнику України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі (Україна - ОБСЄ - Росія) Леоніду Кучмі відкликати свої підписи під протоколом про створення консультативної ради з представниками самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" заявив, що не уповноважений на це, оскільки підписаний документ є декларативним і не має правових наслідків на відміну від міжнародного договору.

Про це йдеться в його відповіді на петицію, передають Українські Новини.

"За результатами засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 було підписано робочий документ - Протокол, який носить декларативний характер і не передбачає правових наслідків (зобов'язань сторін), у тому числі жодним чином не легітимізує суб'єктність ОРДЛО. Протокол не є міжнародним договором, тому законодавством не регламентовано, щоб президент уповноважував на підписання / рішення про відкликання підписів під робочою документом засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020", - сказано в ньому.

Зеленський акцентував на тому, що підписання цього протоколу є частиною роботи з реалізації "мінських домовленостей", досягнутих колишнім президентом Петром Порошенком і президентом Росії Володимиром Путіним.

"Зокрема, в пунктах 9, 11 і 12 Комплексу заходів із виконання Мінських домовленостей передбачається проведення консультацій та узгодження в рамках ТКГ низки питань (відновлення Україною контролю за держкордоном, місцеві вибори, конституційна реформа) з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей. У протоколі ТКГ від 11 березня 2020 було зафіксовано намір створення механізму практичної організації таких консультацій", - сказано у відповіді.

З його слів, консультативна рада має стати технічним інструментом з дорадчими функціями в рамках політичної підгрупи ТКГ для обговорення згаданих вище питань за участю громадян України - як вимушених переселенців, так і українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

"Запрошені з тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях України можуть бути залучені до дискусій на майданчику ТКГ і в її робочих підгрупах, в тому числі до будь-яких консультативним механізмам, виключно в разі досягнення згоди в тристоронньому форматі - між Україною, Росією і ОБСЄ", - сказано у відповіді.

Зеленський також зазначив, що питання створення консультативної ради ще підлягає предметному опрацюванню з міжнародними партнерами України - учасниками "Нормандського формату" (Німеччиною і Францією).

Як повідомляли Українськi Новини, натомість керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що остаточне рішення щодо створення консультативної ради в ТКГ буде прийнято після консультацій із Німеччиною, Францією, Верховною Радою і суспільством.