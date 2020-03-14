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  • Выход Украины из "минских соглашений" повлияет на санкции против России, - Ермак
14 марта 2020, суббота, 09:51 2231
Политика 2020-03-14T09:52:36+02:00
Українські Новини
Выход Украины из "минских соглашений" повлияет на санкции против России, - Ермак

Выход Украины из "минских соглашений" повлияет на санкции против России, - Ермак

Надежда Комендантова
Санкции против России, Минские соглашения, Андрей Ермак, Офис президента
Ермак. Скриншот видео Офиса Президента
Ермак. Скриншот видео Офиса Президента

После того, как СМИ сообщили, что на переговорах в Минске подписаны договоры о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия, президент которой заявил, что США взяли Украину под внешнее управление, переходит в статус страны-наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ, международные коллеги предупреждают, что выход Украины из "минских соглашений" повлияет на санкции против России.

Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

"Много вопросов к документу, но он сегодня есть. Он является документом, который подтвердил Совет безопасности. Этот документ не является основой, но он лежит в основе санкционной политики наших стран-партнеров. Я могу вам откровенно сказать, что многие из них говорят нам о том, что "если вы желаете выйти из "Минска", если вы не желаете исполнять "минские соглашения" - скажите, но предупреждаем вас, что это будет иметь очень мощный результат касательно продления санкций", - сказал он.

Вместе с тем Ермак решил посетить Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) в связи с неэффективностью их переговоров.

"Много из того, о чем договорились Президенты во время Парижского саммита, не было выполнено. Поэтому я решил лично приехать", - подчеркнул политик.

Как сообщали Українськi Новини, Ермак заявляет, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) договорилась о том, что в ближайшие месяцы Украина вернет всех своих граждан, удерживаемых на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Также он заявил, что Ермак заявил, что в консультативный совет войдут и жители оккупированного Донбасса, и переселенцы.

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