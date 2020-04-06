Рада закупила медичні маски та рукавички на 33 тисячі гривень

Управління справами апарату Верховної Ради закупила у 1 тис. медичних масок і 2,5 тис. нітрилових рукавичок за 33 тис. гривень (З ПДВ), в той час, як 30 березня Рада прийняла закон про дистанційну роботу.

Про це свідчить інформація, оприлюднена в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Договори укладені 3 квітня.

Згідно з договором про закупівлю масок, управління закупило 1 тис. одноразових медичних масок типу "Стандарт 203" FFP2 NR за 15 гривень/одиниця (без ПДВ) у науково-виробничого підприємства "Стандарт".

Загальна сума без ПДВ склала 15 тис. гривень, з ПДВ - 18 тис. гривень.

Згідно з договором про закупівлю рукавичок, управління закупило 2,5 тис. пар нітрилових рукавичок Sky Blue Unex за 250 гривень/упаковка (в упаковці 100 штук або 50 пар) (без ПДВ) у ТОВ "Клинспот".

Загальна сума без ПДВ склала 12,5 тис. гривень, з ПДВ - 15 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Рада має намір провести позачергове пленарне засідання для розгляду змін до державного бюджету на 2020 рік 8 або 9 квітня.

Також на позачерговому засіданні 30 березня Рада провалила голосування за зміни до держбюджету-2020.