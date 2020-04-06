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06 квітня 2020, понеділок, 17:23 33
Верховна Рада і партії 2020-04-06T18:30:03+03:00
Українські Новини
Рада закупила медичні маски та рукавички на 33 тисячі гривень

Рада закупила медичні маски та рукавички на 33 тисячі гривень

Елена Новикова
Prozorro, Закупки ProZorro, медичні маски, Рукавички
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Управління справами апарату Верховної Ради закупила у 1 тис. медичних масок і 2,5 тис. нітрилових рукавичок за 33 тис. гривень (З ПДВ), в той час, як 30 березня Рада прийняла закон про дистанційну роботу.

Про це свідчить інформація, оприлюднена в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Договори укладені 3 квітня.

Згідно з договором про закупівлю масок, управління закупило 1 тис. одноразових медичних масок типу "Стандарт 203" FFP2 NR за 15 гривень/одиниця (без ПДВ) у науково-виробничого підприємства "Стандарт".

Загальна сума без ПДВ склала 15 тис. гривень, з ПДВ - 18 тис. гривень.

Згідно з договором про закупівлю рукавичок, управління закупило 2,5 тис. пар нітрилових рукавичок Sky Blue Unex за 250 гривень/упаковка (в упаковці 100 штук або 50 пар) (без ПДВ) у ТОВ "Клинспот".

Загальна сума без ПДВ склала 12,5 тис. гривень, з ПДВ - 15 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Рада має намір провести позачергове пленарне засідання для розгляду змін до державного бюджету на 2020 рік 8 або 9 квітня.

Також на позачерговому засіданні 30 березня Рада провалила голосування за зміни до держбюджету-2020.

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