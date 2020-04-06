В Киевской области коронавирусом больше всего болеют в Обуховском районе

Пока количество заболевших коронавирусом в Киеве — 267, в области по состоянию на понедельник болеет 91 человек, то есть на 3 человека больше, чем было.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

Из заболевших в Киевской области: 30 - в Обуховском районе (населенные пункты Козин, Романков, Украинка и Обухов), 21 - в Киево-Святошинском районе (города Вишневое и Боярка, села Лесники, Тарасовка, Гатное, Дмитровка, Крюковщина, Святопетровское и Софиевская Борщаговка), 7 - в Борисполе, по 4 случая - в Белой Церкви и Вышгороде, по 3 случая - в Ирпене и Броварах, по 2 случая - в Васильковском и Мироновском районах, по 1 случаю - в Бориспольском, Ставищенском, Белоцерковском, Макаровском и Броварском районах, в Ворзеле, Гостомеле, Фастове и селе Коцюбинское.

Среди заболевших 6 детей: 3 - в Козине, 1 - в Лесниках, 1 - в Гатном, 1 - в Борисполе.

Отмечается, что 4 из заболевших - выздоровели, 5 - умерли.

32 из заболевших находятся на стационарном лечении, 59 - на амбулаторном (самоизоляции).

Также сообщается, что в Киевской области есть подозрение на заражение коронавирусом у 387 человек, больше всего в Киево-Святошинском (87) и в Обуховском (63) районах.

Медицинское наблюдение установлено за 1108 контактными лицами.

Как сообщали Українськi Новини, 2 апреля Кличко сообщил о первом зарегистрированном случае смерти от коронавируса.

Позднее главврач киевской городской клинической больницы №9 Михаил Валюк подтвердил информацию, что от коронавируса 31 марта в больнице умер 69-летний мужчина.