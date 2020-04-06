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06 апреля 2020, понедельник, 16:55 300
Происшествия 2020-04-06T16:59:15+03:00
Українські Новини
На Филиппинах застрелили мужчину за нарушение карантина

На Филиппинах застрелили мужчину за нарушение карантина

Елизавета Кесельман
Филиппины, Карантин, Смерть, Коронавирус, Нарушение карантина
Оружие.Фото: vladtime.com
Оружие.Фото: vladtime.com

Ранее президент Филиппин для контроля самоизоляции жителей ввел постановление, на которое до этого не осмеливалась ни одна страна – открывать огонь по тем, кто нарушает правила самоизоляции. Первой жертвой в следствие нарушения стал 63-летний мужчина. Об этом передает Independent.

Полиция застрелила мужчину на контрольно-пропускном пункте в южном городе Насипит. Он был в нетрезвом состоянии.

Согласно информации ведомства, мужчина получил замечания от медицинских работников, и требование надеть защитную маску.

Просьба врачей вызвала агрессивное поведение мужчины, и он напал на врачей и полицейских.

"Подозреваемый был предупрежден медицинским работником... за то, что он не носил маску. Но подозреваемый разозлился, произнося провокационные слова, и в конце концов напал на персонал с помощью косы", - рассказали в полиции Филиппин.

По мере обострения ситуации полицейские применили оружие и застрелили мужчину. Это первый случай в стране, когда полиция стреляла в мирного жителя за нарушение правил карантина.

Как сообщали Українські Новини, в США из-за паники коронавируса жители начали массово скупать огнестрельное оружие. 

Кроме того, в Чечне за нарушение карантина полиция бьет людей железными трубами. 

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