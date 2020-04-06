На Філіппінах застрелили чоловіка за порушення карантину

Раніше президент Філіппін для контролю самоізоляції жителів ввів постанову, на яку до цього не наважувалася ні одна країна – відкривати вогонь по тих, хто порушує правила самоізоляції. Першою жертвою порушення став 63-річний чоловік. Про це передає Independent.

Поліція застрелила чоловіка на контрольно-пропускному пункті в південному місті Насипит. Він був у нетверезому стані.

Згідно з інформацією відомства, чоловік отримав зауваження від медичних працівників, і вимогу одягти захисну маску.

Прохання лікарів викликало агресивну поведінку чоловіка, і він напав на лікарів і поліцейських.

"Підозрюваний був попереджений медичним працівником... за те, що він не носив маску. Але підозрюваний розлютився, вимовляючи провокаційні слова, і врешті-решт напав на персонал з допомогою коси", - розповіли в поліції Філіппін.

По мірі загострення ситуації поліцейські застосували зброю і застрелили чоловіка. Це перший випадок в країні, коли поліція стріляла в мирного жителя за порушення правил карантину.

Як повідомляли "Українські Новини", у США через паніку коронавірусу жителі почали масово скуповувати вогнепальну зброю.

Крім того, у Чечні за порушення карантину поліція б'є людей залізними трубами.