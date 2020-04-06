Стали известны крупнейшие получатели НДС в марте

В то время, как НБУ ожидает репатриацию дивидендов в 3,5 млрд долларов по итогам 2020 года, компании "Запорожсталь", "Арселор Миттал Кривой Рог" и "Кернел-Трейд" получили наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в марте.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

В пятерку компаний, которым были возмещены самые большие суммы НДС, вошли: "Запорожсталь" – 859,466 млн гривен, "Арселор Миттал Кривой Рог" – 610,973 млн гривен, "Кернел-Трейд" – 473,589 млн гривен и "Гленкор Агрокадчер Украина" – 450,762 млн гривен, "АДМ Юкрейн" – 405,698 млн гривен.

Объем возмещения НДС в марте составил 10,642 млрд гривен.

Налогоплательщикам Киева традиционно были выплачены наибольшие суммы возмещения НДС – всего 8,265 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, 1 апреля 2017 года Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.

В пятницу курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению со 2 апреля на 19,81 коп. до 27,8206 UAH/USD, курс покупки понизился на 20,49 коп. до 27,2266 UAH/USD.

Тем временем, Кабинет Министров обнародовал обновленные макропоказатели на 2020 год значительно хуже ранее озвученных премьер-министром Денисом Шмыгалем.