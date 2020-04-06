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06 апреля 2020, понедельник, 16:02 1614
Политика 2020-04-06T16:07:41+03:00
Українські Новини
Милованов рассказал, чем занимается после отставки

Милованов рассказал, чем занимается после отставки

Ярина Вацяк
Тимофей Милованов, министр экономики, Кабмин Гончарука
Тимофей Милованов Фото: womo.ua
Тимофей Милованов Фото: womo.ua

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который считает чтение книг самообманом, вернулся на должность президента Kyiv School of Economics (KSE).

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня я возвращаюсь на позицию президента Киевской Школы Экономики", - написал Милованов.

Он отметил, что в своей работе в KSE намерен акцентировать внимание на фандрейзинге (сборе пожертвований) и публичных коммуникациях.

По мнению Милованова, фандрайзинг позволит школе получить ресурсы для внедрения своей миссии, а публичные коммуникации увеличат влияние исследований и прорыночной позиции в обществе.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа 2019 Верховная Рада назначила Милованова министром экономики, торговли и сельского хозяйства. 4 марта Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука и всего правительства.

До назначения Милованов являлся почетным президентом KSE.

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