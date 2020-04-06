В Николаеве во время стрельбы ранили бизнесмена Михаила Титова

В то время, как в Николаеве временно приостановили работу объектов общего пользования из-за карантина, в понедельник, 6 апреля, во дворе офисного центра "Техноконтракт" в Николаеве совершили покушение на бизнесмена Михаила Титова, известного под кличкой "Мультик". Об этом сообщает местное издание "Новости-N".

Так, сообщается, что работники автомойки, которая расположена рядом, услышали несколько выстрелов. Выскочив на улицу, они увидели лежащего в луже крови на асфальте человека.

Михаил Титов получил пулевое ранение в голову. Его с места происшествия увезли в БСМП на частном автомобиле. В данный момент он находится в реанимации. Стрелявший с места происшествия скрылся, а на месте происшествия также найдены несколько гильз калибра 9 мм.

Уточняется, что по информации очевидцев, есть еще один раненый, которого увезла "скорая". Однако эта информация нуждается в проверке.

Тем временем, полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 "Покушение на умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

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