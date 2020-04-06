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06 квітня 2020, понеділок, 15:37 9
Європа 2020-04-06T15:41:34+03:00
Українські Новини
В Австрії з першого травня запрацюють усі ТРЦ і магазини

В Австрії з першого травня запрацюють усі ТРЦ і магазини

Елизавета Кесельман
Карантин, Австрія, Європа, боротьба з коронавірусом, Коронавірус в Австрії
Відень, Австрія. Фото: pixabay
Відень, Австрія. Фото: pixabay

В Австрії, де через коронавірус збільшився рівень безробіття, федеральний канцлер Себастьян Курц заявив про те, що з 14 квітня країна послабить карантинні заходи, відкривши маленькі магазини, а також будівельні та садово-паркові лавки. Про це передає DW.

Наголошується, що попередній план передбачає зниження карантинних заходів тільки за умови дотримання суворих гігієнічних норм.

Крім того, з 1 травня в країні знову запрацюють всі магазини, ТРЦ і перукарні.

В той же час готелі та ресторани будуть закриті щонайменше до середини травня. Обмеження пересування залишається в силі до кінця квітня, а школи будуть закриті до середини травня. Що ж стосується заборони масових заходів, то вони, по планам австрійського уряду, повинні залишатися в силі до кінця червня.

Як повідомляли Українські Новини, в Австрії мають намір вибірково протестувати на коронавірус 2 тисячі осіб з метою простежити поширення вірусу.

Тим часом, у Польщі пік епідемії коронавірусу чекають у травні-червні.

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