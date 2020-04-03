Полиция ищет людей, распространявших списки с адресами заболевших киевлян

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал адреса якобы заболевших коронавирусом киевлян, которые распространяют в анонимных телеграм-каналах.

"Мы не впервые сталкиваемся с такими информаторами из соцсетей, которых используют для дестабилизации ситуации и в городе, и в стране и для распространения паники. Таких "информаторов" вычисляют правоохранители и сотрудники киберполиции, и результаты их работы уже есть", - заявил Кличко.

Мэр объяснил, что не стоит опасаться людей, которые находятся дома на самоизоляции, так как за ними наблюдают медики и созданные в Киеве мониторинговый центр.

"Медицинские работники контролируют всех людей, у которых есть подтвержденный диагноз коронавирус. Часть этих пациентов находятся в киевских больницах, у кого легкая форма болезни - они находятся дома на изоляциии, это мировая практика. Не всех госпитализирует, потому что место в больнице может понадобиться человеку, которому нужна будет экстренная помощь. Тех, кто контактировал с больными, определяет мониторинговый центр, который мы создали. И они уже в сотрудничестве с правоохранителями будут контролировать людей, которые находятся на самоизоляции и обсервации", - заявил Кличко.

А за период карантина правоохранители задержали более 100 распространителей фейков о коронавирусе.

Служба безопасности Украины заявляет, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов.

Ранее сообщалось о том, что Служба безопасности выявила 79 распространителей фейков о коронавирусной инфекции и заблокировала более 1 тыс. интернет-сообществ.