подписаться на рассылку
27.35 27.8
29.65 30.4
˟
03 апреля 2020, пятница, 12:42 3337
Общество 2020-04-03T12:42:47+03:00
Українські Новини
Полиция ищет людей, распространявших списки с адресами заболевших киевлян

Полиция ищет людей, распространявших списки с адресами заболевших киевлян

Ольга Фандорина
Виталий Кличко, Полиция, киберполиция, Фейки о коронавирусе

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал адреса якобы заболевших коронавирусом киевлян, которые распространяют в анонимных телеграм-каналах.

"Мы не впервые сталкиваемся с такими информаторами из соцсетей, которых используют для дестабилизации ситуации и в городе, и в стране и для распространения паники. Таких "информаторов" вычисляют правоохранители и сотрудники киберполиции, и результаты их работы уже есть", - заявил Кличко.

Мэр объяснил, что не стоит опасаться людей, которые находятся дома на самоизоляции, так как за ними наблюдают медики и созданные в Киеве мониторинговый центр.

"Медицинские работники контролируют всех людей, у которых есть подтвержденный диагноз коронавирус. Часть этих пациентов находятся в киевских больницах, у кого легкая форма болезни - они находятся дома на изоляциии, это мировая практика. Не всех госпитализирует, потому что место в больнице может понадобиться человеку, которому нужна будет экстренная помощь. Тех, кто контактировал с больными, определяет мониторинговый центр, который мы создали. И они уже в сотрудничестве с правоохранителями будут контролировать людей, которые находятся на самоизоляции и обсервации", - заявил Кличко.

А за период карантина правоохранители задержали более 100 распространителей фейков о коронавирусе.

Служба безопасности Украины заявляет, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов.

Ранее сообщалось о том, что Служба безопасности выявила 79 распространителей фейков о коронавирусной инфекции и заблокировала более 1 тыс. интернет-сообществ.

Больше новостей о: Виталий Кличко Полиция киберполиция Фейки о коронавирусе

Ходить по улице группой более двух человек запрещено, - решение Кабмина
В Киеве от коронавируса погибли уже три человека, вылечились 12
Новости
Глава ГНС ​​Верланов заявил об увеличении сальдо НДС на 64% по сравнению с 2019 годом 14:19
Коронавирус. Фото: freepik
Украинцам запретили появляться в общественных местах без маски 14:16 Инфографика
Правозащитник Захаров за введение чрезвычайного положения 14:10 Мнение
Гривна взлетела. Курс НБУ на 6 апреля 14:10
Украинцам запретили находиться на улице без документов 14:05
больше новостей
В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие 15:29
Кабмин ужесточит карантин: ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации 15:29
Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за апрель: как будут проводить оплату 05:40
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице 23:46
Надо уже сегодня начать переговоры о реструктуризации внешних долгов, – Левочкин 15:26
больше новостей
Андрей Коболев. Скриншот видео
Коболеву уменьшили зарплату до 800 тысяч гривен в месяц, - депутат 22:38
В Харькове поименно назвали тех, кто финансово помогает региону бороться с коронавирусом 18:07
Цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в Европе, - "Интерпайп" 15:50
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице 23:46
Уманский назвал главную причину своего увольнения 15:58
больше новостей
В Украине за день 138 новых случаев коронавируса. Всего 942 инфицированных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok