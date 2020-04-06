Правоохранители не проводят температурный скрининг на въездах в Киев, - полиция

Правоохранители не проводят температурный скрининг на контрольно-пропускных пунктах (КПП) при въезде в Киев.

Об этом Українським Новинам сообщил работник управления превентивной деятельности полиции Киева Дмитрий Гришко.

"Проверять температуру может только врач. На санитарном пункте пропуска должен находится врач, который должен измерять температуру. На полицию такие обязательство не возложены. У нас нет таких полномочий", - сказал он.

Он отметил, что с момента введения карантина существует 8 контрольно-пропускных пунктов направленных, в частности, на контроль перевозчиков.

При этом нет распоряжения о создании рабочих групп с участием врачей и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Указа об участии в карантинных постах нам (полиции Киева) к этому времени не поступали", - сказали в управлении превентивной деятельности.

Как сообщали Українськi Новини, с 7 апреля на государственной границе будут работать только 19 пунктов пропуска.

С 28 марта в Украине запретили пассажирские перевозки через границу для предотвращения распространения коронавируса.

В то же время на границах Украины и ЕС застряли сотни фур.