Вирусы не летают, как птички. Врач раскритиковал штрафы за прогулки с детьми

И пока Кабмин запретил ходить по улице компаниями больше двух человек, врач-психиатр, правозащитник Семен Глузман критикует введение штрафов за прогулки с детьми.

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.



"Складывается просто бредовая ситуация – с собачкой можно пойти, а с ребенком нельзя. Мне сегодня с утра позвонили по телефону знакомые, сказали, что на Левом берегу гуляла семья – муж, жена и трое детей. Ну, 17 тысяч они должны заплатить штраф. Почему сразу штраф? Ну у них трое детей, ну что им делать? Я не понимаю, что вообще происходит", - сказа он.



Глузман отрицает возможность заражения коронавирусом воздушно-капельным путем и заявляет, что прогулки на свежем воздухе полезны для здоровья.



"Сейчас ученые предполагают, что заразиться можно воздушно-капельным путем, но это же не так. Ну не летают вирусы, как птички, самостоятельного передвижения у них нет, и поэтому, чем больше человек будет на свежем воздухе, тем лучше для его здоровья. Почему это надо запрещать? Почему надо наказывать не тех, которые на берегу озера или реки жарят шашлыки и пьют водку, а тех, кто вышел гулять с детьми? Потому что так легче полиции?", - добавил он.



Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров ввел запрет на посещение спортивных и детских площадок, парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон.



Посещение вышеуказанных мест разрешено для выгула домашних животных, но только одним человеком, и в случае служебной необходимости.