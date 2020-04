В Индии из-за коронавируса поезда переделают в больницы

Отмечается, что движение одной из древнейших железных дорог в Азии было впервые остановлено за 167 лет.

Как правило, Индийские железные дороги курсируют более 20 тысяч пассажирских поездов в день на междугородних и пригородных маршрутах с 7 349 станций по всей Индии.

При этом, грузовые поезда или товарные поезда, как их называют в Индии, остаются в рабочем состоянии и не прекращают свое движение.

Preparing to Combat Coronavirus: In a novel initiative, Railways has converted train coaches into isolation wards for COVID-19 patients 🛌



Now, Railways will offer clean, sanitised & hygienic surroundings for the patients to comfortably recover.