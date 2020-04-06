подписаться на рассылку
27.1 27.65
29.2 29.86
˟
06 апреля 2020, понедельник, 13:30 133
Азия 2020-04-06T13:31:19+03:00
Українські Новини
В Индии из-за коронавируса поезда переделают в больницы

В Индии из-за коронавируса поезда переделают в больницы

Елизавета Кесельман
Индия, Мир, Карантин, Больницы, Поезда, Коронавирус в Индии
Индийские больницы в поездах.Фото: twitter/PiyushGoyal
Индийские больницы в поездах.Фото: twitter/PiyushGoyal

В Индии, где наблюдаются одни из самых критических карантинных мер из-за коронавируса, власти решили оборудовать в вагонах поездов больницы для зараженных инфекции Covid-19. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что движение одной из древнейших железных дорог в Азии было впервые остановлено за 167 лет.

Как правило, Индийские железные дороги курсируют более 20 тысяч пассажирских поездов в день на междугородних и пригородных маршрутах с 7 349 станций по всей Индии.

При этом, грузовые поезда или товарные поезда, как их называют в Индии, остаются в рабочем состоянии и не прекращают свое движение.

 

В частности, власти дали задачу определить вагоны, не оборудованные кондиционерами, которые больше не работают на пассажирских маршрутах, чтобы превратить их в больницы, и подготовить их к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

Первые 5000 изоляторов будут готовы в течение двух недель, и, если необходимо, можно будет переоборудовать еще несколько вагонов в течение 48 часов.

По данным Университета Джона Хопкинса, 1 апреля в Индии было зарегистрировано 4288 случаев заболевания Covid-19, в том числе 117 смертей - относительно небольшое число для страны с населением 1,3 миллиарда человек.

Хотя система больниц в Индии еще не перегружена, перепрофилированные поезда могут ослабить некоторую нагрузку, если число пациентов с коронавирусом начнет расти.

Как сообщали Українські Новини, полицейские в Индии начали разгонять нарушителей карантина слезоточивым газом, а на Филиппинах президент разрешил открывать огонь по тем, кто нарушает правила самоизоляции. 

 

 

Больше новостей о: Индия Мир Карантин Больницы Поезда Коронавирус в Индии

В Перу мужчинам и женщинам запретили выходить из д...
Индия поможет Украине закупить медпрепараты для бо...
Почему нарушают карантин?
"Укрзализныця" готовится приостановить международн...
За день в Украине от коронавируса умерли шесть человек. Всего 1319 инфицированных
В Киеве коронавирусом заболели еще два медика. Всего 267 инфицированных
Новости
В Испании зафиксировано самое низкое число заражений коронавирусом за две недели 14:06
На границах Украины и ЕС застряли сотни фур 14:06
Коронавирус. Фото: freepik
В Кабмине назвали полный список людей, которым разрешено пользоваться транспортом 13:59 Инфографика
В Украине еще раз уменьшили количество пунктов пропуска на границе 13:30
Индийские больницы в поездах.Фото: twitter/PiyushGoyal
В Индии из-за коронавируса поезда переделают в больницы 13:30
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Украинцев ждет новый курс доллара. Аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина 06:00
Карантин ужесточают. Можно ли ходить по улице втроем 23:50
Умерших от коронавируса будут кремировать: сколько стоит процедура кремации 18:46
Гривна продолжает стремительно расти. Официальный курс валют на понедельник 05:10
больше новостей
Команда Рябошапки уничтожила документы по переаттестации прокуроров, - СМИ 08:48 Документ
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина, - СМИ 09:33
В Чернобыльской зоне вспыхнул крупный пожар. Для тушения задействовали авиацию 19:04
В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски, - СМИ 03:47
больше новостей
В Киево-Печерской лавре зафиксировали четыре случая коронавируса, - Кличко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok