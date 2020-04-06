В Индии из-за коронавируса поезда переделают в больницы

В Индии, где наблюдаются одни из самых критических карантинных мер из-за коронавируса, власти решили оборудовать в вагонах поездов больницы для зараженных инфекции Covid-19. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что движение одной из древнейших железных дорог в Азии было впервые остановлено за 167 лет.

Как правило, Индийские железные дороги курсируют более 20 тысяч пассажирских поездов в день на междугородних и пригородных маршрутах с 7 349 станций по всей Индии.

При этом, грузовые поезда или товарные поезда, как их называют в Индии, остаются в рабочем состоянии и не прекращают свое движение.

Preparing to Combat Coronavirus: In a novel initiative, Railways has converted train coaches into isolation wards for COVID-19 patients 🛌

Now, Railways will offer clean, sanitised & hygienic surroundings for the patients to comfortably recover. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/miYO3LOGfN — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 28, 2020

В частности, власти дали задачу определить вагоны, не оборудованные кондиционерами, которые больше не работают на пассажирских маршрутах, чтобы превратить их в больницы, и подготовить их к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

Первые 5000 изоляторов будут готовы в течение двух недель, и, если необходимо, можно будет переоборудовать еще несколько вагонов в течение 48 часов.

По данным Университета Джона Хопкинса, 1 апреля в Индии было зарегистрировано 4288 случаев заболевания Covid-19, в том числе 117 смертей - относительно небольшое число для страны с населением 1,3 миллиарда человек.

Хотя система больниц в Индии еще не перегружена, перепрофилированные поезда могут ослабить некоторую нагрузку, если число пациентов с коронавирусом начнет расти.

Как сообщали Українські Новини, полицейские в Индии начали разгонять нарушителей карантина слезоточивым газом, а на Филиппинах президент разрешил открывать огонь по тем, кто нарушает правила самоизоляции.