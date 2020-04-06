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06 квітня 2020, понеділок, 12:04 8
Світ 2020-04-06T12:10:06+03:00
Українські Новини
Apple буде випускати щотижня по мільйону захисних щитків для медиків

Apple буде випускати щотижня по мільйону захисних щитків для медиків

Елизавета Кесельман
Apple, Коронавірус, боротьба з коронавірусом

Раніше китайські медики розповіли, що найбільш поширеною помилкою при боротьбі з коронавірусом серед країн Європи – є недостатній захист медичних працівників. Тим часом, компанія Apple розробила захисні щитки для медиків і щотижня буде випускати по мільйону. Про це повідомив генеральний директор Apple Тім Кук у своєму Twitter.

"Наші команди з проектування, інженерії, експлуатації та упаковці працюють з постачальниками для проектування, виготовлення і постачання захисних щитків для медичних працівників", — розповів Кук.

Компанія закуповує матеріали і виробляє маски в США і Китаї. Щитки спочатку будуть доставляти американським медикам, а потім розповсюдять по світу.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We've now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX

— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

 

Як повідомляли Українсікі Новини, Apple пожертвувала більше 20 млн медичних масок і передала їх у кілька країн світу через свою мережу поставок.

Крім того, через коронавірус п'ять найбільших технологічних компаній за один день втратили $416,63 млрд, серед яких була Apple.

 

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