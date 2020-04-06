Когда нет семейного врача. Куда обращаться людям при симптомах COVID-19

При первых симптомах коронавируса Covid-19 людям без подписанной декларации с семейным врачом необходимо обращаться за помощью по номеру 103.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В большинстве случаев семейный врач должен принимать решение о том, что делать больному с симптомами COVID-19.

"В случае, если у человека нет декларации и есть симптомы, которые свидетельствуют о возможном инфицировании коронавирусной болезнью, он должен набрать 103 - номер скорой медицинской помощи. Там диспетчер подскажет или направит к вам мобильную бригаду", - заявил Ляшко.

Как сообщали Українські Новини, на время карантина в Украине также запрещается пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних, а также посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных.

Также в армии зафиксирован новый случай коронавируса, из-за чего изолировали сотню военных.

Напомим, за прошедшие сутки в Украину вернулись 9 тыс. человек.