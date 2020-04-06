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06 апреля 2020, понедельник, 11:20 1199
Общество 2020-04-06T11:20:23+03:00
Українські Новини
В Украине запустили виртуальные путешествия в Припять: где смотреть онлайн-тур в Чернобыль

В Украине запустили виртуальные путешествия в Припять: где смотреть онлайн-тур в Чернобыль

Ольга Фандорина
Припять, Чернобыльская зона, Чернобыльская катастрофа, Чернобыльская зона отчуждения, Онлайн-тур
Чернобыль. Фото: instagram.com/chernobyltour/
Чернобыль. Фото: instagram.com/chernobyltour/

Чернобыльскую зону закрыли на карантин из-за пандемии коронавируса, однако организаторы туров запустили новый формат — онлайн-путешествия в Чернобыль. Об этом сообщается на странице CHERNOBYL TOUR в instagram.

Виртуально посетить Чернобыльскую зону можно с помощью онлайн-конференций. Ведущими туров будут свидетели аварии, ликвидаторы, бывшие работники ЧАЭС и жители Припяти и профессиональные гиды.

Первый онлайн-тур "COVID-19 vs Чернобыль-86. Как опыт Чернобыля помогает пережить коронавирус" в понедельник, 6 апреля, проведет ликвидатор, эколог, основатель Чернобыль-Тур Сергей Мирный.

Темы следующих онлайн-туров:

5 и 8 апреля - Радиация в Чернобыле: что нужно знать до визита в зону

7-8 апреля - Припять до аварии: как все начиналось

9-10 апреля - Припять после аварии: радиация, эвакуация, дезактивация

Напомним, в Чернобыльской зоне вспыхнул крупный пожар. Для тушения задействовали авиацию.

В связи с тем, что в Украине объявили общенациональный карантин, Государственное агентство по управлению зоной отчуждения приостановило посещение Чернобыльской зоны с 18 марта.

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