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  • Рубль резко подскочил в начале недели. Курс российской нацвалюты на 6 апреля
06 апреля 2020, понедельник, 10:51 251
Экономика 2020-04-06T10:51:38+03:00
Українські Новини
Рубль резко подскочил в начале недели. Курс российской нацвалюты на 6 апреля

Рубль резко подскочил в начале недели. Курс российской нацвалюты на 6 апреля

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

В то время, как доллар и евро продолжают падать, в понедельник, 6 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 3 апреля, повысился на 8 копеек до 3,11 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи снизился на 7 копеек и составляет 3,61 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 6 апреля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,11 3,61
Максимальный 3,40 3,93
Минимальный 2,44 3,40

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 3 апреля на 11,84 коп. до 27,6576 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,55 коп. до 27,1555 UAH/USD.

Также в пятницу, 3 апреля, Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке 150 миллионов долларов.

Ранее сообщалось о том, что курс гривны на межбанковском валютном рынке в пятницу, 3 апреля, укрепился на 1 копейку до 27,44 UAH/USD.

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