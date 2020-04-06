НБУ підрахував, скільки бізнес виведе валюти дивідендами у 2020

В той час, як експерт спрогнозував курс долара в умовах карантину, в січні-березні поточного року бізнес направив на репатріацію дивідендів 848 млн доларів.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба НБУ.

Так, в 1-му кварталі бізнес купив для репатріації дивідендів 771 млн доларів, і з урахуванням власної валюти направив на репатріацію дивідендів 848 млн доларів.

При цьому в НБУ прогнозують, що обсяг репатріації дивідендів у поточному році буде близьким до значень попередніх років – на рівні 3,5 млрд доларів.

Як повідомляли "Українські Новини", у липні 2019 року Національний банк скасував всі обмеження на репатріацію дивідендів для поліпшення інвестиційного клімату, як це було передбачено дорожньою картою з валютної лібералізації.

У п'ятницю курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 у порівнянні з 2 квітня на 19,81 коп. до 27,8206 UAH/USD, курс купівлі знизився на 20,49 коп. до 27,2266 UAH/USD.

Тим часом, Кабінет Міністрів оприлюднив оновлені макропоказники на 2020 рік значно гірше раніше озвучених прем'єр-міністром Денисом Шмыгалем.