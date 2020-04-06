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06 апреля 2020, понедельник, 08:20 756
Общество 2020-04-06T08:41:17+03:00
Українські Новини
Сегодня для учеников 5-11 классов запускают "Всеукраинскую школу онлайн": где смотреть

Сегодня для учеников 5-11 классов запускают "Всеукраинскую школу онлайн": где смотреть

Анна Рудык
Школа, Карантин, дистанционное обучение, карантин в Украине
Онлайн-уроки. Фото: pixabay
Онлайн-уроки. Фото: pixabay

Сегодня, 6 апреля, когда в Украине начинают действовать новые ограничения карантина, для учащихся 5-11 классов со всей страны стартует проект "Всеукраинская школа онлайн" - уроки по 11-ти предметам, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.

Будут транслироваться уроки: по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии.

Занятия для всех классов можно будет посмотреть на YouTube-канале Министерства образования и науки.

За каждым классом также закреплен телеканал или медиаресурс, который в будни будет транслировать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете.

Так, по классам закреплены такие телеканалы:

  • 5 класс - Плюс-Плюс и 112 Украина.
  • 6 класс - ZOOM и NewsOne.
  • 7 класс - ZIK.
  • 8 класс - Индиго и УНИАН.
  • 9 класс - РАДА и UA: Культура.
  • 10 класс - UA: Первый.
  • 11 класс - М1.

Уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, до конца карантина.

Каждый день они будут начинаться в 10:00.

Расписание занятий на следующие недели можно загрузить для 5 класса, 6 класса, 7 класса, 8 класса, 9 класса, 10 класса, 11 класса, а также общее расписание онлайн-школы.

Ранее Українські Новини публиковали расписание онлайн-уроков для 6 класса.

Также Львовская школа запретила своим учителям и детям смотреть онлайн-занятия.

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