Сегодня для учеников 5-11 классов запускают "Всеукраинскую школу онлайн": где смотреть

Сегодня, 6 апреля, когда в Украине начинают действовать новые ограничения карантина, для учащихся 5-11 классов со всей страны стартует проект "Всеукраинская школа онлайн" - уроки по 11-ти предметам, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки. Будут транслироваться уроки: по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии. Занятия для всех классов можно будет посмотреть на YouTube-канале Министерства образования и науки. За каждым классом также закреплен телеканал или медиаресурс, который в будни будет транслировать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете. Так, по классам закреплены такие телеканалы: 5 класс - Плюс-Плюс и 112 Украина. 6 класс - ZOOM и NewsOne. 7 класс - ZIK. 8 класс - Индиго и УНИАН. 9 класс - РАДА и UA: Культура. 10 класс - UA: Первый. 11 класс - М1. Уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00. Расписание занятий на следующие недели можно загрузить для 5 класса, 6 класса, 7 класса, 8 класса, 9 класса, 10 класса, 11 класса, а также общее расписание онлайн-школы. Ранее Українські Новини публиковали расписание онлайн-уроков для 6 класса. Также Львовская школа запретила своим учителям и детям смотреть онлайн-занятия.