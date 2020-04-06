Сегодня для учеников 5-11 классов запускают "Всеукраинскую школу онлайн": где смотреть

Сегодня, 6 апреля, когда в Украине начинают действовать новые ограничения карантина, для учащихся 5-11 классов со всей страны стартует проект "Всеукраинская школа онлайн" - уроки по 11-ти предметам, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.

Будут транслироваться уроки: по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии.

Занятия для всех классов можно будет посмотреть на YouTube-канале Министерства образования и науки.

За каждым классом также закреплен телеканал или медиаресурс, который в будни будет транслировать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете.

Так, по классам закреплены такие телеканалы:

5 класс - Плюс-Плюс и 112 Украина.

6 класс - ZOOM и NewsOne.

7 класс - ZIK.

8 класс - Индиго и УНИАН.

9 класс - РАДА и UA: Культура.

10 класс - UA: Первый.

11 класс - М1.

Уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, до конца карантина.

Каждый день они будут начинаться в 10:00.

Расписание занятий на следующие недели можно загрузить для 5 класса, 6 класса, 7 класса, 8 класса, 9 класса, 10 класса, 11 класса, а также общее расписание онлайн-школы.

Ранее Українські Новини публиковали расписание онлайн-уроков для 6 класса.

Также Львовская школа запретила своим учителям и детям смотреть онлайн-занятия.