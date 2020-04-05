В Черниговской области от COVID-19 умер пациент, ранее сбегавший из больницы

В Черниговской области умер больной коронавирусом пациент, который пытался убежать из больницы. Об этом сообщает полиция Черниговской области в Facebook.

По данным правоохранителей, в ночь с 3 на 4 апреля мужчина с клинически подтвержденным заболеванием коронавирусом совершил попытку побега из Борзнянской центральной районной больницы. Однако сотрудники полиции и медики вернули больного в лечебное заведение.

"С момента покидания места обсервации до возвращения назад мужчина с другими лицами не контактировал. Полицейские и медики были экипированы всеми надлежащими средствами индивидуальной защиты. Сегодня стало известно, что мужчина умер от осложнений болезни", - заявили в полиции.

А тем временем, умерших от коронавируса будут кремировать: сколько стоит процедура кремации.

В больницах лечатся 624 больных коронавирусом, в том числе 30 детей. Карта распространения COVID-19.