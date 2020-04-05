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05 апреля 2020, воскресенье, 19:21 1557
Общество 2020-04-05T19:22:01+03:00
Українські Новини
В Черниговской области от COVID-19 умер пациент, ранее сбегавший из больницы

В Черниговской области от COVID-19 умер пациент, ранее сбегавший из больницы

Ольга Фандорина
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса в Украине, Побег из больницы
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Черниговской области умер больной коронавирусом пациент, который пытался убежать из больницы. Об этом сообщает полиция Черниговской области в Facebook.

По данным правоохранителей, в ночь с 3 на 4 апреля мужчина с клинически подтвержденным заболеванием коронавирусом совершил попытку побега из Борзнянской центральной районной больницы. Однако сотрудники полиции и медики вернули больного в лечебное заведение.

"С момента покидания места обсервации до возвращения назад мужчина с другими лицами не контактировал. Полицейские и медики были экипированы всеми надлежащими средствами индивидуальной защиты. Сегодня стало известно, что мужчина умер от осложнений болезни", - заявили в полиции.

В Черниговской области впервые умер больной коронавирусом

А тем временем, умерших от коронавируса будут кремировать: сколько стоит процедура кремации.

В больницах лечатся 624 больных коронавирусом, в том числе 30 детей. Карта распространения COVID-19.

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